Collisione tra un camion e un aereo della Brussels Airlines a Stoccolma: passeggeri bloccati

Diverse dozzine di belgi sono rimaste bloccate nella capitale svedese Stoccolma venerdì sera. Avrebbero dovuto tornare a casa con il volo Brussels Airlines SN2306 alle 17:30, ma un camion carico ha danneggiato l’Airbus A319 registrato OO-SSU, impedendone il decollo.

La compagnia aerea afferma che tutti i passeggeri sono stati riprenotati. Brussels Airlines conferma che l’aereo ha subito danni a causa della collisione con un camion carico bagagli. “Sono necessari lavori di riparazione, ma non possono essere completati questo fine settimana“, ha affermato la portavoce di Brussels Airlines Maaike Andries al quotidiano belga HLN. “Non sappiamo ancora quando l’aereo sarà pronto. Abbiamo riprenotato tutti i passeggeri. Alcuni torneranno sabato, altri nei prossimi giorni. Poiché molte compagnie aeree hanno cancellato numerosi voli quest’estate a causa della carenza di personale, non è stato facile trovare posti liberi. I nostri voli spesso trasportano già passeggeri di voli cancellati da altre compagnie aeree”.

L’aereo è decollato per Bruxelles sabato pomeriggio alle 16:08 come volo traghetto SN9902. Tutti i pernottamenti in hotel, così come il cibo e le bevande, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pagati da Brussels Airlines. Tuttavia, coloro che prenotano un altro volo da soli non riceveranno indietro quei soldi.