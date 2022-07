La cometa K2 ha "salutato" la Terra, prossima fermata: il Sole

K2 ha una visibilità un po' fioca, nonostante le sue dimensioni. La megacometa è stata individuata per la prima volta nel 2017 dal Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (PanSTARRS) nella parte più esterna del Sistema Solare.

K2 però, continua il suo viaggio verso il Sole e si avvicinerà di più alla stella attorno alla quale orbita, il cosiddetto perielio , a dicembre. La cometa, che è visibile in questi giorni con grandi telescopi amatoriali, potrebbe diventare più luminosa nell'ambiente più caldo più vicino al Sole e spostarsi in una gamma binoculare media, se siamo fortunati.

Le prime osservazioni della cometa hanno rivelato un nucleo potenzialmente grande e un enorme involucro di gas e polvere. A quel tempo, la cometa si trovava tra le orbite di Saturno e Urano, a circa 2,4 miliardi di km dal Sole, circa 16 volte più lontana di quanto la Terra lo sia dal Sole. Il fatto che K2 abbia già sfoggiato la chioma gassosa ha sorpreso gli scienziati , poiché nelle profondità del Sistema Solare le temperature sono così basse che le comete, per lo più fatte di ghiaccio d'acqua, dovrebbero essere immobili e morte, come rocce.

L'attività cometaria è sempre difficile da prevedere, poiché non possiamo dire esattamente come il calore del Sole influenzerà K2 o se sopravviverà al passaggio "ravvicinato". Ora, in bilico tra magnitudine 7 e 8, la cometa dovrebbe rimanere visibile con i telescopi almeno per il resto dell'estate. Si ricorsi che la visibilità a occhio nudo corrisponde a magnitudine 6.