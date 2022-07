Covid: bimba positiva con gravi problemi respiratori, trasporto urgente da Cagliari a Roma

Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa per dirigersi verso l’aeroporto di Elmas (CA) dove la giovane paziente, a bordo dell’autombulanza, è stata subito imbarcata sul velivolo per il trasporto d'urgenza. Dopo l'atterraggio presso l'Aeroporto di Fiumicino, l’ambulanza si è diretta all'Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Palidoro (Fiumicino) per ricevere le cure necessarie.

Equipaggi e velivoli da trasporto dell'Aeronautica Militare sono pronti ogni singolo giorno dell'anno, 24 ore su 24, per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, di organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi, a supporto dei cittadini, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa. In quest'ultimo caso, i velivoli C130J, grazie alle loro dimensioni, sono in grado di trasportare al proprio interno, ove richiesto, anche un'ambulanza.