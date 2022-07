Covid, Crisanti: “non muoiono i no vax ma i vaccinati fragili”

MeteoWeb

“Non abbiamo avuto il coraggio di dire sin dall’inizio che 160 morti al giorno non erano no vax ma erano persone vaccinate fragili“: è quanto ha affermato il professor Andrea Crisanti, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, su La7. Il microbiologo ha anche osservato: “Il vero problema è che dobbiamo proteggere i fragili, perché chi muore ogni giorno non sono i no vax ma nel 98% persone fragili vaccinate“. “Siamo in ritardo con la quarta dose?” ha domandato Parenzo. “Il problema è come proteggere i fragili. Non c’è più accettazione sociale per le misure di limitazione. Quindi dobbiamo spiegare ai fragili che devono continuare le mascherine“.