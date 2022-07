Covid, Oms: variante BA.2.75 in 15 Paesi, si indaga se più trasmissibile o più grave

Attualmente la sua presenza è appurata in 15 Paesi, secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La quota di sequenze della nuova sottovariante BA.2.75 resta al momento stabile, a un livello molto basso a livello globale. E nel dominio della famiglia Omicron, guidato da BA.5, il contributo che potrà arrivare dalla new entry - definita sui social con il nomignolo 'Centaurus' - è ancora tutto da decifrare, precisa l'Oms.

Come puntualizza però l'Oms, "non ci sono ancora evidenze che permettano di definire la misura in cui queste mutazioni influiscono sulla trasmissibilità e sulla gravità della malattia rispetto ad altri lignaggi circolanti". Nel dettaglio, al 18 luglio le sequenze di BA.2.75 inviate alla banca dati Gisaid da 15 Paesi sono state in tutto 250, secondo i dati riportati nell'ultimo aggiornamento.