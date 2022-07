Covid, sull’isolamento restano le regole vigenti: nessun cambiamento in vista

In Italia resterà in vigore la regola dell’isolamento dei positivi al Covid e non ci sono cambiamenti in vista, secondo quanto comunica il Ministero della Salute. Sull'isolamento dei casi positivi "restano le regole vigenti", precisa il Ministero, sottolineando che non c'è "nessun cambiamento in vista in merito all'isolamento. Come sempre si verificherà andamento epidemiologico e ci sarà confronto con le Regioni".