Covid, Zaia: “il 50% dei ricoverati è positivo per caso”

Aumenta ancora il numero dei contagi Covid in Veneto e nella Marca ma la situazione non sembra preoccupare il presidente della Regione, Luca Zaia: “Il virus con cui abbiamo a che fare in questi giorni non è più quello di Wuhan” commenta Zaia. Sabato 9 luglio, intanto, il bollettino di Azienda Zero registra 1.671 nuovi positivi in provincia di Treviso e 16.089 persone attualmente contagiate nella Marca. In Veneto, nelle ultime 24 ore, sono oltre 9mila i nuovi positivi al Covid.

“Oggi il 47,5% dei pazienti Covid ricoverati negli ospedali del Veneto sono “positivi per caso”, si tratta cioè di persone che arrivano in ospedale per motivi diversi dal virus: donne partorienti, feriti in incidenti e molto altro. All’arrivo in pronto soccorso risultano positivi al tampone d’ingresso ma la maggioranza è asintomatica – conclude il Governatore –. Il tasso di ospedalizzazione oggi a 830 persone andrebbe quindi diviso per due perché i pazienti veramente ricoverati per Covid sono la metà”.