Crisi energetica, Swissgas: “la gente non si rende conto di quanto sia pericolosa la situazione”

In qualità di presidente di Swissgas e della rete del gas del Mittelland, André Dosé, sta ancora una volta affrontando una crisi nazionale al punto di controllo centrale. In un’intervista, Dosé critica aspramente il Consiglio federale: il suo piano di emergenza per gas ed elettricità non funziona.

“Sono stato il primo CEO di Swiss nei turbolenti primi tempi e ho assunto la carica di presidente del Grasshoppers Club quando le cose non andavano bene nello sport – ha precisato Dosé –. Qualcuno di recente mi ha detto: attiri le crisi. E infatti: stiamo attraversando una grave crisi del mercato energetico. Posso indubbiamente trarre vantaggio dalla mia esperienza in tali situazioni“.

“La crisi è arrivata rapidamente e inaspettatamente – prosegue ancora -. E non sai mai come andrà a finire. Allo stesso tempo, il naufragio di Swissair ha mostrato, come fa adesso, che il nostro sistema politico – con tutti i suoi vantaggi – non è bravo a gestire le crisi“. “All’inizio non vuoi ammettere la crisi. E quando è inevitabile, sei troppo lento. Quindi crei organizzazioni completamente sovradimensionate. Viene formato un comitato di crisi con oltre venti persone, in cui c’è spazio per tutti i possibili stakeholder, anche un difensore del consumatore. Ma nelle crisi devi andare avanti rapidamente, stabilire priorità e prendere decisioni. Il buon approccio svizzero, in cui tutte le decisioni devono essere basate su una base il più ampia possibile, non funzionerà”.

Ma quanto è grave la situazione? “Abbiamo un grosso problema. Al momento ci sono segnali crescenti che non affluirà più gas dalla Russia all’Europa attraverso il Nord Stream 1 dopo la manutenzione di luglio. La carenza di gas in Germania potrebbe essere dichiarata nei prossimi giorni. Le centrali elettriche a carbone vengono ora utilizzate in Germania per produrre elettricità. Allo stesso tempo, dal 40 al 45 per cento delle centrali nucleari in Francia sono fuori servizio. E il più grande fornitore mondiale di gas, Uniper, ha chiesto allo Stato misure di stabilizzazione per problemi di liquidità. In queste condizioni, in inverno basta davvero poco perché l’energia si esaurisca”. Si tratterebbe dunque di una sorta di tempesta perfetta, “e non ho l’impressione che la gente in questo paese sia consapevole di quanto sia pericolosa la situazione. Se la popolazione è ora chiamata a fare la doccia invece del bagno, allora la portata dei nostri problemi è fondamentalmente fraintesa”.

“Non esiste una soluzione a breve termine. L’espansione del fotovoltaico va bene, ma non ci farà passare l’inverno. La Svizzera è in ritardo rispetto ad altri paesi in Europa. Inoltre, non abbiamo un accordo sull’elettricità con l’UE, il che non migliora la nostra situazione“, conclude Dosé nell’intervista pubblicata dal Neue Zürcher Zeitung.