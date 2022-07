Cristoforo Cavoli, il nuovo comandante NATO in Europa è un Ranger di Pinzolo: parla russo ed è esperto di Russia

MeteoWeb

Il generale statunitense Cristoforo Cavoli è il nuovo Comandante delle forze NATO in Europa. Il Generale Cavoli ha esperienza di combattimento, parla russo, italiano e francese, e ha conseguito un master presso la Yale University in Russian and East European Studies. La scelta di affidare il comando delle forze NATO in Europa ad un esperto di Russia che conosce anche la lingua russa è particolarmente strategica in un momento in cui gli eserciti dei Paesi dell’alleanza atlantica si stanno fronteggiando proprio con la Russia di Vladimir Putin.

Ma Cavoli oltre ad essere uno stratega militare, è italiano nonostante sia nato in Germania durante la guerra fredda. Il padre era un militare di Pinzolo e infatti Cavoli è cresciuto tra Verona, Vicenza, Roma e Giessen, dove il padre lavorava durante la guerra fredda. Nel 1987 Cavoli si è laureato all’Università di Princeton in biologia, e nei primi anni di carriera militare ha lavorato in Italia, proprio a Vicenza, tra 1988 e 1991. Poi è stato promosso capitano presso la Ranger School per il suo legame particolarmente stretto con le attività in ambienti naturali ostili come montagne, paludi e deserti.