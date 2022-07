Crollo Marmolada: concluse le operazioni di ricerca via terra, trovati resti umani

MeteoWeb

Al termine delle operazioni di ricerca via terra nell’area interessata dal distacco del ghiacciaio della Marmolada, a valle della colata, i 14 operatori con i 2 cani della Guardia di Finanza specializzati sono rientrati a Canazei: lo riferisce la Provincia autonoma di Trento in una nota. Nel corso delle ricerche ci sono stati dei ritrovamenti organici e di materiale tecnico. Il tutto è stato recuperato, trasportato a valle e consegnato per le analisi. Coinvolti nelle operazioni via terra il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con due unità cinofile, il Centro Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco permanenti di Trento e il Soccorso Alpino dell’Arma dei Carabinieri.

La giornata ha avuto inizio questa mattina alle 5, con un primo momento di briefing. Verso le 6, l’elicottero ha portato in quota gli operatori per ispezionare la parte più bassa del distaccamento. L’operazione sul campo ha avuto inizio alle 06:30 e si è conclusa alle 9.15. Le operazioni si sono svolte con un controllo di sicurezza compatibile con la situazione esistente grazie a sistemi di controllo e valutazione della temperatura.