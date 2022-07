Crollo Marmolada, escursionisti continuano a salire. Soccorritori: “è pericoloso”

MeteoWeb

La tragedia della Marmolada non ferma gli escursionisti: ieri, ma anche stamattina, alcuni hanno imboccato i sentieri per salire, ma farlo “è pericoloso“, hanno sottolineato i soccorritori, ricordando che esiste l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la Marmolada “è chiusa“. In corso una riunione dei soccorritori e del primo cittadino alla sede del Cnsas per stabilire i confini dell’area di divieto e prevedere eventualmente un controllo degli ingressi.

Sono riprese questa mattina alle 8 le ricerche dei 13 dispersi nella tragedia di domenica pomeriggio, che ha provocato 7 morti e 8 feriti. Questa mattina nell’area le condizioni meteo sono nettamente migliorate. Le squadre di soccorso sono tornate in azione con elicotteri, droni ma anche sonar per cercare di individuare i cellulari delle persone disperse.