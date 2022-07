In Danimarca registrata la seconda temperatura più alta di sempre: nuovo record per luglio con +35,9°C

L'ondata di caldo in Europa ha fatto schizzare le temperature verso valori record anche in Danimarca. Con i +35,9°C raggiunti oggi, il Paese ha battuto il record di temperatura di luglio stabilito nel 1941. Lo ha affermato l'Istituto nazionale di meteorologia danese. "Abed in Lolland ha registrato una temperatura record per luglio di +35,9°C e abbiamo vissuto il secondo giorno più caldo nella storia del clima danese", ha scritto l'istituto su Twitter.