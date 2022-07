I dinosauri hanno mai messo piede sul suolo russo?

MeteoWeb

Per quasi 150 anni la Terra è appartenuta a loro. Giganteschi e minuscoli. Gregari o solitari. Ricoperti da un’armatura d’osso o da una leggera peluria. I dinosauri popolavano l’intero pianeta. O forse quasi tutto, perché a quanto pare in quello che è oggi il territorio della Russia sembra essere cosa rara trovare fossili di dinosauro. Almeno, questa era stata la credenza comune fino all’inizio del secolo scorso. In realtà erano diversi i dinosauri che vagavano nel territorio della Russia odierna milioni di anni fa.

I primi dinosauri apparvero sulla Terra circa 233 milioni di anni fa. Se avessimo potuto viaggiare indietro nel tempo, difficilmente avremmo riconosciuto il nostro pianeta. Nel Triassico, invece degli odierni sei continenti a cui siamo abituati, esisteva un supercontinente chiamato Pangea, dove queste “terribili lucertole” iniziarono a sentirsi a casa con il passare del tempo.

Le possibilità di scoprire ossa di rettili del Triassico in Russia sono quasi nulle, dato che i sedimenti continentali di quell’era non sono giunti fino ai giorni nostri. Nel periodo giurassico, Pangea iniziò a dividersi in Gondwana e Laurasia, con vaste aree di terra allagate. Gran parte di quello che oggi è il territorio europeo della Russia è scomparso sott’acqua. I dinosauri si stabilirono sulle isole, mentre pliosauri, plesiosauri e ittiosauri vivevano nel Mar della Russia centrale, caldo e poco profondo. Nella terra di quella che oggi è la Siberia, i dinosauri si sentivano abbastanza a loro agio. Per la maggior parte del Giurassico, questa regione era calda e umida. In Russia sono noti diversi siti risalenti a quel periodo.

Nel Cretaceo il clima divenne più secco e gli inverni più freddi, ma non c’erano ancora temperature estreme, nemmeno nell’Artico. Ad esempio, 70 milioni di anni fa, la temperatura dell’aria estiva nella penisola di Chukchi era di circa +20°C e in inverno scendeva a +3°C.

I dinosauri ‘russi’

Apparentemente, i dinosauri vivevano permanentemente nella regione del Polo Nord, come dimostrano i gusci d’uovo e le ossa dei cuccioli trovati nella località Chukchi di Kakanaut. Non è molto chiaro, tuttavia, cosa usassero per nutrirsi gli animali erbivori durante la notte polare, quando felci e arbusti smisero di crescere. C’è un’ipotesi che alcuni dinosauri australiani siano andati in letargo per l’inverno. Forse, le loro controparti russe hanno fatto lo stesso.

Per molto tempo in Russia non sono state trovate ossa di dinosauro. Ci sono diverse ragioni per questo. In primo luogo, vaste aree della terra russa sono ricoperte da foreste o si trovano in zone di permafrost, motivo per cui i paleontologi non hanno a disposizione depositi geologici adatti per l’esame. Allo stesso tempo, i principali “fornitori” di fossili di dinosauri – Stati Uniti, Canada e Cina – occupano vaste aree delle cosiddette “calle terre“. Non c’è vegetazione o terreno fertile che li nascondano. Gli strati geologici sono spogli. In secondo luogo, la Siberia e l’Estremo Oriente sono scarsamente popolate. I cimiteri di dinosauri si trovano spesso durante i lavori di scavo, come è successo a Blagoveshchensk, dove un gran numero di fossili è stato portato alla luce entro i confini della città mentre i costruttori stavano scavando una fossa di fondazione. Le aree abitate in questa regione sono poche, quindi il territorio rimane in gran parte inesplorato. E in terzo luogo, è difficile trovare personale competente. I più grandi centri paleontologici del paese si trovano a Mosca e San Pietroburgo, ma gli specialisti qualificati nelle regioni sono scarsi.

Il rinvenimento dei fossili

Eppure, indipendentemente dalle difficoltà incontrate, fossili di dinosauri vengono ritrovato in Russia ogni anno. Le possibilità di un animale di diventare un fossile erano scarse. Circa uno su un milione, secondo il paleontologo britannico David Hawn. Quando il cadavere dell’animale è rimasto sulla superficie del terreno dopo la morte, è stato quasi certamente divorato dagli spazzini. Le ossa rimanenti sono state distrutte dal sole, dalla pioggia e dagli sbalzi di temperatura. La fossilizzazione o pietrificazione richiede acqua. Questo spiega perché non sappiamo nulla dei dinosauri che vivevano in montagna, nei deserti o nelle aree forestali, ma continuiamo a trovare fossili di coloro che vivevano sulle rive di mari, laghi e fiumi.

Dal punto di vista dei paleontologi un dinosauro è morto di morte ideale annegando in un fiume o in un lago, o meglio ancora, in una palude con il suo ambiente privo di ossigeno. La sua carne è decomposta o è stata mangiata dalle creature acquatiche, mentre lo scheletro è rimasto intatto. Dopo qualche tempo, lo scheletro viene sepolto sotto strati di sedimenti rimanendo lì indisturbato per molti milioni di anni. A poco a poco, i vuoti ossei sono stati riempiti con minerali disciolti in acqua. Alcuni minerali possono risultare radioattivi. Tali reperti danno vita a un contatore Geiger.

In Russia, tali fossili, ad esempio, continuano a essere trovati nella località tuvana di Kalbak-Kyry. I radiometri vengono talvolta utilizzati nel processo di ricerca. Naturalmente, i dinosauri stessi non erano radioattivi durante la loro vita e non possedevano caratteristiche straordinarie. A causa dell’erosione o, ad esempio, durante il processo di costruzione di strade, lo strato contenente le ossa potrebbe essere esposto. Quindi, c’è la possibilità che possano attirare l’attenzione di qualcuno. Ma cercare e trovare fossili è solo una piccola parte del lavoro di un paleontologo. Esaminare le ossa, descriverne le caratteristiche e cercare di capire a quale specie animale appartenessero è ciò che i ricercatori fanno la maggior parte del tempo.

La ricerca

Negli ultimi 150 anni, i paleontologi sono riusciti a mettere insieme un ampio database. Contiene descrizioni dettagliate di migliaia di reperti provenienti da tutto il mondo, comprese le ossa di dinosauro. Questo database è la risorsa principale su cui gli specialisti fanno affidamento nel loro lavoro. Anche un ritrovamento frammentario – una vertebra, un dente o un frammento di cranio – se confrontato con i fossili già descritti, consente di determinare a quale gruppo appartenesse l’animale, e talvolta anche di ricrearne l’aspetto originario. Gli anelli di accrescimento nelle ossa possono dirci molto sulle condizioni in cui viveva il dinosauro, la struttura dei suoi denti e le tracce di abrasione indicano come e che tipo di cibo masticava l’animale e i coproliti (escrementi fossili) hanno fornito un’idea di la dieta dell’animale

La tomografia è stata una tendenza prioritaria in paleontologia negli ultimi decenni. Fornisce una visione delle ossa senza danneggiarle. Ad esempio, scansionando il cranio con un tomografo è facile misurare la lunghezza della coclea, scoprendo così le frequenze sonore alle quali gli animali comunicavano tra loro.

Negli ultimi 30 anni, forse, un po’ di più, la nostra comprensione dei dinosauri è cambiata radicalmente. Ad esempio, in precedenza si credeva che fossero animali a sangue freddo con squame dure. Ora, gli scienziati affermano con certezza che la maggior parte, se non tutti i dinosauri, erano a sangue caldo e molti di loro erano ricoperti di piume. In alcuni casi si conosce anche il loro colore. La scoperta e l’esame dei melanosomi, i componenti cellulari contenenti pigmenti, hanno fornito l’indizio. I paleontologi hanno paragonato la loro forma a strutture simili nelle piume degli uccelli moderni.

L’ultimo dinosauro non aviario della Russia è scomparso circa 66 milioni di anni fa, ma ora l’interesse per questi animali in terra russa è più grande che mai. E, secondo i paleontologi, molte scoperte sono in serbo nel prossimo futuro.