Domato anche il secondo incendio nella pineta Ramazzotti a Ravenna

Per circoscrivere i focolai e bonificare la zona della pineta Ramazzotti sono scesi in campo 30 Vigili del Fuoco al lavoro con 15 automezzi e un elicottero del reparto volo di Bologna. Sul posto è intervenuto anche un mezzo della società di servizi Azimut con il trincio per aprire ulteriori corridoi e per isolare la parte di sottobosco incendiata.