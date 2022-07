Donna cade in uno stagno: uccisa dagli alligatori in Florida

Una donna anziana e' morta dopo essere caduta in uno stagno con alligatori nei pressi di un campo di golf a Englewood, in Florida. La donna, la cui eta' non e' stata rivelata, e' caduta per cause in apparenza accidentali nello stagno vicino a casa sua, che bordeggia il Boca Royale Golf and Country Club di Englewood. Secondo alcuni testimoni, ha provato a mantenersi a galla ma due alligatori l'hanno afferrata e portata sott'acqua, provocandone la morte. L'ufficio dello sceriffo della contea di Sarasota ha reso noto che sono in corso indagini sull'incidente.