Chi è Quino e perché Google oggi lo celebra con un Doodle

Google di Doodle oggi per Joaquín Salvador Lavado Tejón, meglio conosciuto con lo pseudonimo Quino, il creatore dell'iconico fumetto Mafalda, che ha fornito una voce all'America Latina in tempi di instabilità politica e censura. Il motore di ricerca celebra in home page il 90° compleanno del fumettista argentino-spagnolo, con un Doodle illustrato dall'artista di Buenos Aires Azul Portillo.