Un altro morto alle Egadi: sub deceduto dopo malore durante l‘immersione

Giornata terribile oggi alle Egadi. Dopo l’escursionista disperso da giorni e trovato morto stamattina in una scarpata, anche un turista di 50 anni, di origini pugliesi, è deceduto oggi. Si tratta di un sub colto da malore mentre, nella tarda mattinata, stava effettuando un’immersione guidata in gruppo a circa tre miglia dalle coste dell’isola di Favignana. Un’unità della Guardia costiera ha soccorso l’uomo privo di sensi e lo ha portato a terra, ma i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo sono stati tutti inutili. La salma è stata trasferita all’obitorio all’ospedale di Trapani.