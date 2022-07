Emergenza incendi in Marocco: devastati migliaia di ettari di foreste

Vasti incendi che da giorni imperversano in Marocco hanno distrutto quasi 5mila ettari di boschi. Si lavora senza sosta per tentare di arginare i roghi che, alimentati da forti venti, sono fuori controllo, in particolare al Nord. Il Paese è colpito da diverse settimane da temperature torride, in un contesto di grave siccità e stress idrico.