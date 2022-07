Emergenza siccità, Codacons: "perché non provocare piogge artificiali con il cloud seeding?"

La situazione meteorologica in Lombardia ed in Italia "sta diventando giorno dopo giorno sempre più drammatica, tanto che il Governatore Attilio Fontana ha dichiarato lo stato di emergenza regionale. La siccità di quest'anno rischia di avere conseguenze disastrose sui raccolti e sulle coltivazioni, oltre che a provocare situazioni a catena devastanti in vista dell'autunno e dell'inverno, e i prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento, con le temperature che si alzano e senza previsione di piogge su Italia ed Europa": è quanto afferma il Codacons in una nota.

"Perché allora non si parla del fatto che esistono già dei metodi che vengono utilizzati nel resto del Mondo con i quali provocare delle piogge artificiali?" osserva il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli. "Il c.d. "cloud seeding", altro non è che una tecnica mirata a modificare le condizioni meteo, con l’obiettivo di modificare la quantità ed il tipo di precipitazione attraverso la disseminazione nelle nubi di sostanze chimiche che rimpiazzino i naturali nuclei di condensazione per favorire le precipitazioni. Questa tecnica è già stata usata più volte in varie parti del mondo, e aiuta a far nevicare e piovere quando non avviene "naturalmente". Servono interventi immediati non si può tardare ancora, per questo motivo scriveremo al Governatore Fontana ed al Ministero dell'Ambiente oggi stesso".