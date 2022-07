MeteoWeb

I Ministri dell’Energia dei Paesi UE si riuniranno in via straordinaria a Bruxelles il 26 luglio: durante il vertice si discuterà delle misure necessarie ad affrontare la crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina. La convocazione di un Consiglio straordinario sull’Energia era stata chiesta in particolar modo dall’Italia.