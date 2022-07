Erutta il vulcano Sakurajima in Giappone: evacuazioni e massima allerta | VIDEO

Il vulcano Sakurajima , nella prefettura di Kagoshima, nel Giappone sudoccidentale, ha eruttato intorno alle 20:05 (ora locale) di oggi, domenica 24 luglio, ha detto l'Agenzia meteorologica giapponese (JMA). Secondo i media locali, non ci sono state segnalazioni immediate di danni.

In Giappone ci sono decine di vulcani attivi, trovandosi in pieno sul cosiddetto "Anello di Fuoco" del Pacifico, dove si registra la maggior parte dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche del mondo. Il Sakurajima era un'isola, ma a causa di precedenti eruzioni è da poco più di un secolo attaccato alla penisola Osumi. L'ultima volta che il Giappone ha emesso il massimo allarme disponendo evacuazioni per l'attività di un vulcano è stato in occasione dell'eruzione dell'isola di Kuchinoerabu, sempre a Kagoshima, nel 2015.