Stazione Spaziale, ESA: "il ritiro della Russia non è una novità"

Nessuna sorpresa dall'annuncio della Russia dell'intenzione di lasciare la Stazione Spaziale Internazionale dopo il 2024: lo ha confermato l'Agenzia Spaziale Europea. "La notizia della Russia che lascia la Stazione Spaziale dopo il 2024 e costruire la propria infrastruttura non è nuova ed era già stata circolata in precedenza," ha affermato l'ESA, sottolineando anche che "Roscosmos ha anche confermato che adempirà a tutti i suoi obblighi nei confronti dei partner internazionali. NASA e Roscosmos hanno appena firmato un accordo per integrare i loro voli con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale, garantendo operazioni sicure e continue". La Stazione Spaziale continua a essere un programma di cooperazione internazionale delle comunità scientifiche di tutto il mondo e da parte sua ESA "prevede di continuare a far funzionare il suo modulo Columbus fino al 2030".