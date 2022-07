Spazio: il neo diplomato Vincent Müller visiterà tutti le sedi europee dell’ESA nelle prossime 2 settimane

Vincent Müller , neo diplomato, visiterà tutti le sedi europee dell’ ESA nelle prossime due settimane: fortunato vincitore di un biglietto Interrail gratuito del programma DiscoverEU , Vincent ha deciso di sfruttare questa opportunità per conoscere l’ESA più a fondo e condividerà le sue esperienze in un blog per stimolare i giovani a intraprendere una carriera nello Spazio.

“Non vediamo l’ora di accogliere Vincent nelle nostre sedi in tutta Europa nelle prossime due settimane,” afferma l’ESA in una nota. È possibile seguire il suo viaggio sul blog ESA Interrail (in inglese). Nel frattempo, è possibile scoprire di più sulle sedi dell’ESA e sulle sue attività nella brochure interattiva One ESA (in inglese), tramite la piattaforma web Discover ESA e con This is ESA (in italiano).