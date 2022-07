Escursionista precipita dalla ferrata Santner sul Catinaccio: 2° incidente mortale in pochi giorni

Secondo incidente mortale nel giro di pochi giorni sulla ferrata Santner, sul Catinaccio, in Alto Adige. Una turista inglese di 56 anni ha perso la vita precipitando dalla ferrata, morendo sul colpo. L'escursionista, in compagnia del marito, stava scendendo lungo la ferrata del Passo Santner in direzione rifugio Coronelle, quando ha improvvisamente perso l'equilibrio cadendo per una trentina di metri. I coniugi stavano percorrendo il sentiero 542 'ferrata del Passo Santner' che prevede corde fisse, scalette e pioli. La salma è stata recuperata dall'elicottero d'emergenza Pelikan 2, dal Soccorso Alpino di Tires e da una squadra della Guardia di Finanza di Vipiteno.