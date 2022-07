Europa in preda ad un'ondata di caldo record, ecco come appare vista dai satelliti

È raro che i satelliti ottengano una visione perfettamente priva di nuvole dell'intera Europa. Eppure, ieri, lunedì 18 luglio il satellite meteorologico europeo Eumetsat ha catturato esattamente questo. La visione nitida significa cielo azzurro anche per quegli europei che di solito si preoccupano più di ricordare un ombrello che la crema solare. Il cielo limpido non offre tregua da un'ondata di caldo che ha inghiottito il continente, portando temperature record e innescando incendi devastanti che hanno già ridotto in cenere centinaia di km quadrati di terreno.