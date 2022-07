Fauci si ritira entro fine mandato di Biden: "vivremo a lungo con il Covid"

Il dottor Anthony Fauci prevede di andare in pensione entro la fine dell'attuale mandato del presidente Joe Biden, come ha dichiarato oggi alla Galileus Web il massimo esperto di malattie infettive del governo USA. Fauci, che ricopre il ruolo di capo consulente medico di Biden ed è stato direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive per decenni, ha affermato che attualmente non ha in mente una data di pensionamento specifica né ha avviato il processo di pensionamento. "L'ho detto per molto tempo", ha detto Fauci dei suoi piani per lasciare il governo prima della fine dell'attuale mandato di Biden, che terminerà nel gennaio 2025.