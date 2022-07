Festa del Sacrificio: iniziata la mattanza

MeteoWeb

“E’ iniziato alle prime luci dell’alba il massacro di decine di migliaia di animali in Italia e nel mondo in occasione della festa musulmana del sacrificio. Nel corso di questa festa che andrà avanti per alcuni giorni si stima che nel mondo saranno almeno due milioni gli animali in particolare ovini e cammelli che saranno uccisi attraverso lo sgozzamento e lasciati poi morire dissanguati secondo il rituale della macellazione islamica“: lo afferma l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente. In Italia, “la macellazione è consentita per legge solo dentro i macelli autorizzati e previo stordimento dell’animale, ma si stima che oggi saranno almeno 50.000 le capre e gli altri animali che saranno sgozzati vivi fuori dai macelli perché sono ancora molti gli islamici prevalentemente provenienti dai paesi del nord Africa che seguono la tradizione dello sgozzamento domestico assolutamente vietato nel nostro paese“.