Paura in Florida: fulmine colpisce pick-up sull’Interstate 75 | VIDEO

Un fulmine ha colpito due veicoli che viaggiavano sull’Interstate 75 in Florida, di cui uno guidato da un vice sceriffo: è accaduto intorno alle 16 di venerdì 1 luglio, quando “un intenso temporale” si è spostato nell’area di Sun City Center, ha riportato l’ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough in un comunicato stampa. Sun City Center si trova a circa 40 km a Sud/Est di Tampa. L’ufficio dello sceriffo ha condiviso il video che mostra che la saetta ha prima colpito un pick-up e poi si è spostato nella corsia di traffico mentre un secondo veicolo vi è passato attraverso. Il veicolo del vicesceriffo stava viaggiando a sinistra del pick-up e anche questo, apparentemente, ha ricevuto la carica elettrica.

“Le luci sul cruscotto si sono accese e poi l’intera macchina si è spenta,” ha riferito l’ufficio dello sceriffo riferendosi alla donna alla guida della vettura colpita. “Quando ha guardato nello specchietto retrovisore, ha visto del fumo. All’inizio pensava che la sua gomma fosse scoppiata, ma quando lei e altri conducenti nelle vicinanze si sono fermati, ha visto questo video e il fulmine e si è resa conto che era stato questo a danneggiare l’auto“.

Il video è stato registrato da un passeggero in un’auto dietro il pick-up, identificato come Michaelle May Whalen da Storyful. Whalen ha dichiarato a Fox News che il pick-up nel video appartiene a suo marito ed era “completamente fritto“. La famiglia stava tornando dalle vacanze quando è successo, ha spiegato a Storyful.

La NOAA riferisce che i fulmini sono in genere “circa 300 milioni di volt e circa 30.000 ampere“: “Per fare un confronto, la corrente domestica è di 120 volt e 15 ampere“.

LIGHTNING STRIKE CAUGHT ON VIDEO: On Friday, this lightning strike was so close to a #teamHCSO deputy driving on I-75, that it fried her work car!

Thankfully, no one was hurt.

Let this be a reminder, in a thunderstorm seek shelter. A house, business, or vehicle can save a life. pic.twitter.com/PileMcOCpe

— HCSO (@HCSOSheriff) July 6, 2022