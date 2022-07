Grande frana sull'Ortles: ostruito il letto del Rio Trafoi

Il caldo degli ultimi giorni e il temporale di questa mattina hanno causato una grande frana che, dall'Ortles, è scesa fino a località Tre Fontane, ostruendo parte del letto del Rio Trafoi, in Alto Adige. La colata - secondo quanto appreso dall'ANSA - è stata causata dall'acqua di fusione del ghiacciaio e dalle precipitazioni. Il corso del torrente è stato deviato. Non si registrano feriti o danneggiamenti a strutture presenti nella zona.

A causa del continuo movimento della frana, è in corso l'evacuazione di un bar ristorante in località Tre Fontane. La misura è stata disposta in via precauzionale, in ragione dello spostamento sulla sinistra orografica del Rio Trafoi.