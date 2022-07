Rischio frane e inondazioni: il Giappone sollecita l’evacuazione di 140mila persone

A causa del conseguente rischio di frane e inondazioni, le autorità giapponesi hanno sollecitato l'evacuazione di oltre 138mila persone. Secondo Nhk, è stata chiesta l'evacuazione di 8.500 persone nella città di Ishinomaki, nella prefettura giapponese nord-orientale di Miyagi. In alcune zone della prefettura, le precipitazioni che normalmente si registrano in un mese si sono verificate in un solo giorno: le strade sono allagate e le persone sono evacuate sulle barche.