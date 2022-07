Freddo in gran parte dell’Australia: record assoluto all’aeroporto di Hillston

Nel Nuovo Galles del Sud, la mattina di venerdì è stata gelida, con l'interno dello stato che è precipitato sotto lo zero. L'aeroporto di Hillston ha stabilito un nuovo record di freddo assoluto (per qualsiasi mese) di -6,0°C. Questa è la prima stazione meteorologica al mondo con un lungo periodo di osservazione a stabilire un record di freddo assoluto nel 2022. Finora nel 2022 sono stati osservati oltre 140 record di caldo di tutti i tempi (con molti altri in procinto di cadere in Europa).