L'Europa continua a bruciare: in fumo area enorme, 28 mila ettari solo in Italia

L'Europa continua a bruciare a ritmi senza precedenti. Dal primo gennaio a oggi nei 27 Paesi Ue sono andati in fumo 515mila ettari, un'area piùgrande di tutto l'arcipelago delle Baleari (499mila ettari). E' la cifra più alta registrata negli ultimi 16 anni, e supera la media di ettari bruciati in un'intero anno dal 2006 al 2021. Emerge da un'analisi dei dati forniti dallo European Forest Fire Information System (Effis) della Commissione europea. Il numero di grandi incendi ha raggiunto quota 1.946: mai cosi' tanti dal 2006. In Italia finora sono bruciati 27.883 ettari, più della media degli ultimi 16 anni: 243 i grandi incendi.