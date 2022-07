Gas, 4 miliardi di metri cubi in più dall'Algeria all’Italia

L'Algeria, scrive Aps, ha già fornito all'Italia dall'inizio dell'anno 13,9 miliardi di metri cubi di metano, superando del 113% i volumi previsti, e conta di consegnare da adesso alla fine del 2022 6 miliardi di metri cubi supplementari (compresi i 4 annunciati oggi). Per l'agenzia di stampa algerina, il Paese nordafricano "ha relazioni privilegiate con l'Italia" e "questa decisione rafforza ancora i legami storici fra l'italiana Eni e il gruppo petrolifero algerino Sonatrach".

"Prosegue con successo il percorso di diversificazione dei fornitori di gas per l'Italia. Il nostro Paese si assicura 4 miliardi aggiuntivi di metri cubi di gas dall'Algeria, in aggiunta ai 21 miliardi già previsti sulla base degli accordi internazionali siglati dal Governo nelle scorse settimane. Un ulteriore passo nella strategia portata avanti dall'esecutivo e che, grazie anche al lavoro degli operatori italiani, mette in sicurezza il Paese, già nel breve termine, sul fronte dell'approvvigionamento di gas", annunciano MiTE e Farnesina.