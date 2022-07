Gas: il Canada ha spedito la turbina Nord Stream alla Germania

Concluse le operazioni di manutenzione, il Canada avrebbe spedito in Germania per via aerea la turbina Siemens del gasdotto Nord Stream: lo riporta il quotidiano russo Kommersant, che cita fonti informate. La turbina riparata, utilizzata per fornire gas russo alla Germania, verrà in seguito inviata via mare in Finlandia e consegnata via terra alla Russia, dove dovrebbe giungere il 24 luglio. Il quotidiano russo spiega che la turbina dovrebbe diventare operativa all'inizio di agosto.