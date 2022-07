Gas: in Germania annunciate nuove misure per risparmiare energia

In risposta alla crisi energetica e in preparazione all'inverno, il Ministro tedesco di Economia e Clima Robert Habeck ha annunciato un nuovo pacchetto per il risparmio di energia: saranno previsti requisiti più stringenti per il riempimento degli impianti di stoccaggio del gas e l'attivazione della riserva di carbone. Previste diverse misure di risparmio energetico negli edifici, negli spazi pubblici, negli uffici. Nuove norme regoleranno i riscaldamenti per garantirne l'efficienza.