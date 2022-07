Gas: la Russia ferma Nord Stream 1 per 10 giorni

MeteoWeb

Le forniture di gas dalla Russia alla Germania rimarranno bloccate per 10 giorni, per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1: dovrebbero essere ripristinate alle prime ore del 21 luglio dopo l’interruzione annunciata a partire dalle 6 di questa mattina. Il timore è che possano non riprendere mentre prosegue la guerra in Ucraina a seguito dell’invasione russa. In passato operazioni simili hanno richiesto dai 10 ai 14 giorni e non sempre sono state completate entro la scadenza prevista.

Il colosso del gas russo Gazprom ha già ridotto in modo significativo il flusso attraverso il gasdotto di 1.200 km, citando ritardi nei lavori di riparazione attribuiti da Mosca alle sanzioni occidentali contro la Russia.