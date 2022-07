Gazprom: “estendere il pagamento in rubli al GNL”

MeteoWeb

Gazprom propone di estendere le vendite di gas con pagamento in rubli al gas naturale liquefatto (GNL). Lo ha affermato – secondo quanto riferisce Interfax – Kiril Polous, responsabile dei programmi di sviluppo a lungo termine di Gazprom, durante una tavola rotonda del Comitato per l’energia della Duma in cui si è discusso della strategia energetica della Russia fino al 2050.

La proposta di Polous arriva dopo che la Russia si è mossa per sequestrare le operazioni dell’impianto di Sakhalin-2 LNG la scorsa settimana come rappresaglia per le sanzioni occidentali. Tale ordine, firmato dal Presidente russo Vladimir Putin, crea una nuova società che assumerà tutti i diritti e gli obblighi di Sakhalin Energy Investment Co..

La Russia rappresenta circa l’8% della fornitura mondiale di GNL con 40 miliardi di metri cubi di gas super raffreddato all’anno provenienti principalmente da Sakhalin-2 e Yamal LNG di Novatek, il più grande impianto di GNL della Russia.

A marzo, Putin ha affermato che il più grande produttore mondiale di gas naturale avrebbe richiesto ai Paesi che ha definito ostili di pagare in rubli il gas russo. Alcuni dei maggiori clienti di Gazprom in Europa sono stati tagliati fuori dopo essersi rifiutati di rispettare le nuove regole.

A differenza delle vendite di gas via gasdotti, la maggior parte del GNL russo viene consumato in Asia. In Europa, la Spagna è tra gli acquirenti di GNL russo. L’anno scorso la Russia ha guadagnato 7,3 miliardi di dollari dalle esportazioni di GNL, secondo il servizio fiscale statale, rispetto ai 55,5 miliardi di dollari ricevuti dalle esportazioni tramite gasdotti.

Prima del recente conflitto in Ucraina, la Russia aveva pianificato di produrre fino a 140 milioni di tonnellate di GNL entro il 2035, ovvero un quarto delle attuali esportazioni globali di GNL. Da allora ha suggerito che questo obiettivo potrebbe dover essere ritardato.