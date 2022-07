Gas, Gazprom: “non garantiamo la ripresa del Nord Stream”. E l’Ungheria dichiara l’emergenza energetica

Gazprom ha dichiarato di non poter garantire la ripresa del corretto funzionamento del gasdotto Nord Stream, che serve l'Europa, affermando di non essere in grado di confermare che recupererà una turbina tedesca in riparazione in Canada. “Gazprom non è in possesso di alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare la turbina a gas per la stazione di compressione di Portovaya fuori dal Canada, dove è in riparazione. In queste circostanze non è possibile garantire il funzionamento sicuro della stazione di compressione di Portovaya, che è una struttura fondamentale per il gasdotto Nord Stream", si legge in una nota di Gazprom.