La consegna in Germania, anziché in Russia, della turbina del gasdotto Nord Stream 1 mandata in Canada per manutenzione non rispetta i termini del contratto, secondo Gazprom, l'azienda controllata dal Governo russo. Sullo sfondo della riduzione del flusso di gas dalla Russia, secondo quanto affermato da Markelov, e riportato dall'agenzia stampa russa Ria, inoltre, Siemens Energy è riscita a risolvere solo "un quarto" dei problemi che erano stati rilevati.