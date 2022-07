Gelato confezionato contaminato da ossido di etilene: scatta il richiamo

MeteoWeb

Un lotto di gelato contaminato da dosi eccessive di ossido di etilene. Per questo motivo la catena dei supermercati Cadoro ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di gelato gusto vaniglia a marchio Häagen-Dazs per la “presunta presenza di ossido di etilene nell’estratto di vaniglia”. Il prodotto in questione è venduto in barattoli con la data di scadenza 16/02/2023 (codice EAN 3415581101935). Il gelato richiamato è commercializzato da Eurofood Spa. A titolo precauzionale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ricorda che un rischio per la salute non può essere escluso in caso di consumo prolungato e ripetuto di derrate alimentari contaminate dall’ossido di etilene. Si raccomanda dunque di non consumare il prodotto. Anche Cadoro invita i consumatori in possesso del prodotto segnalato a restituirlo al punto vendita, dove sarà rimborsato. I negozi hanno provveduto a ritirare il prodotto dagli scaffali.