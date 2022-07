Germania, Habeck chiede al Canada di rilasciare la turbina essenziale per il ripristino del Nord Stream 1

MeteoWeb

Robert Habeck, Ministro dell’Economia e vicecancelliere tedesco, ha rivolto un appello pubblico al governo canadese affinché rilasci una turbina coinvolta nelle sanzioni contro la Russia e fondamentale per i flussi di gas verso l’Europa. Habeck ha detto a Bloomberg che la turbina per il gasdotto Nord Stream 1 deve essere restituita prima che inizino i lavori di manutenzione lunedì 11 luglio. Il rilascio del componente eliminerebbe una scusa per il Presidente russo Vladimir Putin per mantenere il condotto chiuso.

“Sarò il primo a lottare per un ulteriore, forte pacchetto di sanzioni dell’UE, ma sanzioni forti significano che devono ferire e danneggiare la Russia e Putin più di quanto non facciano alla nostra economia”, ha detto Habeck in un’intervista telefonica. “Pertanto, chiedo di capire che dobbiamo togliere a Putin questa scusa della turbina”.

Il cancelliere Olaf Scholz ha affermato che il governo sta “facendo di tutto per prevenire una carenza di energia” e vuole che le turbine siano consegnate. “Sarebbe bello se fossero lì, anche se non sono necessarie” per la manutenzione, ha detto Scholz alla televisione ZDF.

La Germania sta affrontando la prospettiva di un razionamento energetico nei prossimi mesi, che colpirebbe imprese e consumatori e trascinerebbe la più grande economia europea in recessione. I funzionari hanno avvertito che la Russia potrebbe chiudere il Nord Stream, il più grande collegamento del gas della Russia con l’Europa, a lungo termine dopo il periodo di manutenzione di due settimane. I flussi sono stati già ridotti del 60% a giugno a causa della questione della turbina, ostacolando gli sforzi della Germania per stoccare forniture sufficienti per l’inverno.

“Abbiamo bisogno di capacità nel Nord Stream 1 per riempire i nostri stoccaggi”, ha affermato Habeck. “Le capacità di stoccaggio riempite in Germania non sono importanti solo per il mercato tedesco, ma anche per il mercato europeo e per la sicurezza dell’approvvigionamento in Europa”.

La stretta dell’offerta ha turbato i mercati del gas. I futures benchmark europei, che hanno raddoppiato il loro valore nell’ultimo mese, giovedì 7 luglio si sono diretti verso la più lunga serie di guadagni giornalieri in più di nove mesi. I prezzi più alti, insieme a una carenza di offerta, stanno mettendo a rischio aziende come Uniper SE. Il più grande acquirente tedesco di gas russo è in trattative con il governo per un salvataggio mentre lotta per adempiere ai contratti di consegna. Habeck ha affermato che la situazione rischia di creare “effetti a cascata” per il sistema energetico tedesco.

La turbina, costruita in Canada da Siemens Energy AG, è stata inviata a Montreal per le riparazioni ma è rimasta bloccata a causa delle sanzioni contro l’industria petrolifera e del gas russa annunciate dal governo del Primo Ministro Justin Trudeau il mese scorso. Riconoscendo il vincolo legale creato dalle sanzioni canadesi, il vicecancelliere ha proposto una soluzione alternativa. “Se è una questione legale per il Canada, voglio chiarire che non sto chiedendo loro di consegnarlo in Russia, ma di portarlo in Germania. A malincuore abbiamo dovuto chiedere questo“, ha detto Habeck.

L’insolito appello pubblico è arrivato due giorni dopo che il cancelliere Olaf Scholz ha avuto una telefonata con Trudeau sulla sicurezza energetica europea e una settimana dopo il G7, incentrato in gran parte sulle ricadute dell’invasione russa in Ucraina.

I funzionari canadesi sono stati evasivi in merito alla richiesta di aiuto della Germania sulla turbina coinvolta nelle sanzioni. “Non smetteremo di imporre pesanti costi al regime di Putin mentre è in corso la loro ingiustificata invasione”, ha detto via e-mail Ian Cameron, portavoce del Ministro delle risorse naturali Jonathan Wilkinson, secondo quanto riporta Bloomberg. “Continueremo a sostenere i nostri amici e alleati europei lavorando per aiutare a stabilizzare i mercati energetici e per sviluppare soluzioni a lungo termine e sostenibili per le forniture energetiche“.

Habeck ha affermato che Putin potrebbe sfruttare il problema della turbina per minacciare l’approvvigionamento di gas della Germania nonostante il gasdotto possa ancora funzionare. Ha affermato di ritenere che il colosso statale del gas russo Gazprom, che gestisce il gasdotto, abbia un’altra turbina funzionante che potrebbe utilizzare nel frattempo. “Non dovremmo commettere l’errore di credere alla propaganda di Putin“, ha detto Habeck.

Restituire la turbina prima dell’interruzione programmata potrebbe non risolvere il problema, ma minerebbe uno dei potenziali argomenti di Putin per mantenere chiuso il gasdotto in seguito, ha aggiunto. “Se vogliamo togliergli questa strada di scuse, chiedo al governo canadese di non aspettare troppo a lungo e prendere la decisione prima dell’inizio del periodo di manutenzione. Altrimenti sono abbastanza sicuro che Putin troverà un problema politico”, ha detto Habeck.

L’Europa sta affrontando la sua più grande crisi energetica degli ultimi decenni, con il principale fornitore russo che ha frenato le forniture di gas come rappresaglia alle sanzioni e al sostegno militare dell’Europa all’Ucraina. Questa settimana la Germania si sta affrettando ad approvare una legislazione che le consenta di salvare le aziende in difficoltà nel tentativo di limitare gli effetti di una crisi dell’offerta e dell’aumento dei costi energetici per i consumatori.

Subito dopo che la turbina Siemens è stata bloccata il mese scorso, Gazprom ha ridotto i flussi attraverso il Nord Stream. L’estate è un momento critico per ricostituire le riserve necessarie per riscaldare le case e gestire le fabbriche durante l’inverno. Il Paese punta al 90% della capacità entro l’1 novembre. Il livello si attestato intorno al 62% al momento.