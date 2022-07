Germania, rischio disservizi a causa dei tagli al gas russo, Habeck: “è guerra economica”

MeteoWeb

“La Germania dovrebbe prepararsi a tagli più profondi alle forniture di gas russe perché il presidente Vladimir Putin sta perseguendo una strategia consapevole per aumentare i prezzi e minare l’unità europea“, ha affermato il ministro tedesco dell’Economia Robert Habeck. “Non abbiamo a che fare con decisioni irregolari, ma con una guerra economica, completamente razionale e molto chiara“, ha detto Habeck, vice cancelliere del governo di Olaf Scholz.

I leader tedeschi stanno intensificando gli avvertimenti di turbolenze imminenti e carenza di gas naturale nella più grande economia europea, che dipende dalla Russia per circa un terzo della sua energia. Putin ha gradualmente ridotto le forniture dopo che i paesi europei hanno imposto sanzioni in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Le utility tedesche sono a rischio di fallimenti a cascata che potrebbero richiedere l’attivazione di una clausola legale che consentirebbe loro di trasferire gli aumenti di prezzo al di fuori degli impegni contrattuali, ha affermato Habeck.

La Germania si è astenuta dall’attivare la misura per ora perché porterebbe a un'”esplosione immediata dei prezzi” per i consumatori, ha affermato in un evento sponsorizzato dal settimanale Die Zeit. Il governo sta lavorando a un’alternativa, ha detto, senza elaborare. “Se una società dovesse fallire, o altre società dovessero fallire, è come un effetto domino che porterebbe molto rapidamente a una profonda recessione“, ha affermato.

Le compagnie energetiche europee stanno affrontando una stretta dopo che la Russia ha frenato i flussi su un collegamento chiave del gas all’inizio di questo mese, costringendo le utility ad acquistare carburante sul mercato spot a prezzi elevati. I prezzi elevati dell’energia stanno spingendo sempre più le fabbriche e le imprese tedesche a frenare la domanda e il governo ha attivato la seconda fase di un piano di emergenza del gas in tre fasi.

La Russia ha ridotto del 60% le spedizioni attraverso Nord Stream e il gasdotto dovrebbe essere completamente chiuso questo mese per manutenzione. La Germania ha sollevato dubbi sul fatto che Nord Stream riprenderà la fornitura dopo. L’obiettivo della Russia è mantenere alti i prezzi dell’energia e “distruggere l’unità e la solidarietà del Paese“, ha affermato Habeck.

Il governo tedesco e il colosso energetico Uniper SE discutono di misure di stabilizzazione. Il ministro delle finanze Christian Lindner ha affermato che qualsiasi ulteriore assistenza del governo sarebbe sotto forma di garanzia di prestito. Il razionamento del gas, se si arriva a questo, presenta sfide perché la rete spesso non è separata tra clienti residenziali e commerciali, ha affermato Habeck.

Se una fabbrica è collegata alla rete del gas e ad essa è collegata un’intera parte della città, allora questa fabbrica non può essere tolta dalla rete. “Questo probabilmente sarà quindi regolato a spese delle fabbriche che non sono collegate a una rete mista“, ha affermato Habeck. I clienti domestici, in Germania, sono protetti per legge dalle interruzioni del gas.