In Germania è corsa alle stufe a legna: guerra in Ucraina (e freddo) fanno paura

La guerra in Ucraina e le preoccupazioni per l’approvvigionamento energetico hanno turbato i tedeschi, tanto che le stufe a legna sono richieste come mai prima d’ora, scarseggiando così a livello nazionale. I costruttori di forni e gli installatori stanno lavorando di continuo, con gli ordini dei clienti interessati che desiderano installare un’opzione di riscaldamento aggiuntiva nelle loro abitazioni.

“Quando è scoppiata la guerra, la domanda è esplosa“, afferma un portavoce della Central Association for Sanitary, Heating and Air Conditioning (ZVSHK) a Sankt Augustin. Ma anche una stufa non garantisce un soggiorno caldo il prossimo inverno: perché anche i rivenditori di legna da ardere devono far fronte a un forte aumento di clienti e richieste a livello nazionale e non possono più soddisfare la domanda esorbitantemente aumentata in molti luoghi. “Il mercato è vuoto“, afferma Gerd Müller, capo dell’ufficio dell’Associazione federale della legna da ardere a Kamen.

Grande incertezza

I fattori scatenanti sono ovviamente sia i prezzi alle stelle del gas e del gasolio, sia la preoccupazione che il riscaldamento possa rimanere freddo il prossimo inverno. “Le persone sono turbate o addirittura spaventate“, afferma l’Associazione centrale per i servizi igienici, il riscaldamento e l’aria condizionata. Almeno alcuni clienti probabilmente non riceveranno la stufa prima della fine del prossimo inverno. Secondo la ZVSHK, in alcuni casi il tempo di attesa è di un anno. Ci sono circa 2.000 imprese di costruzione di forni a livello nazionale. La corsa al riscaldamento alternativo non si limita quindi alla Germania. “L’utilizzo attraversa l’intero territorio federale, anche in tutta Europa. Lo sappiamo dallo scambio con i colleghi europei”.

Come altri mestieri e industrie, anche i costruttori di stufe soffrono di problemi di consegna, che ritardano anche l’elaborazione degli ordini. Questo non riguarda solo le parti importate, molte delle quali provengono dalla Cina. “A causa dell’immensa domanda e anche a causa delle difficoltà del personale in relazione al Covid-19, anche i prodotti prodotti in Germania sono interessati da problemi di consegna“, spiega ZVSHK. L’associazione cita come esempio l’argilla refrattaria: questi sono i mattoni refrattari con cui è rivestita la camera di combustione di un forno.

Tempo di asciugatura lungo

Quanto alla legna da ardere, la carenza ha un’altra causa. Il legno in quanto tale non è scarso, come spiega Müller. “La legna da ardere deve essere asciugata“. L’essiccazione all’aria richiederebbe due anni e occuperebbe enormi aree di stoccaggio, quindi i commercianti fanno asciugare “tecnicamente” il loro legno con ventilatori. Ma le capacità sono limitate. “È quasi impossibile ottenere legna da ardere secca quest’anno“, afferma Müller. Circa 100 aziende sono membri dell’Associazione federale della legna da ardere, che, secondo Müller, commercializza esclusivamente legna da ardere di produzione locale. Il legno non è stato risparmiato dal generale aumento dei prezzi del carburante. Questo vale sia per la legna da ardere che per i pellet di legno. Secondo i dati del German Pellet Institute, il loro prezzo medio è quasi raddoppiato da gennaio 2021, da 238,05 EUR all’epoca a 431,56 EUR per tonnellata a giugno. Tuttavia, secondo il Pellet Institute, i costi per kilowattora sono ancora notevolmente inferiori rispetto al riscaldamento a gasolio o gas.

Neutrale dal punto di vista climatico

Per anni, le stufe sono state una spina nel fianco di alcuni ambientalisti. In linea di principio, la combustione del legno è considerata climaticamente neutra perché rilascia solo la quantità di CO2 assorbita dall’albero nel corso della sua vita, tuttavia, il prerequisito è che gli alberi ricrescano in numero corrispondente. Il pellet è quindi una delle energie rinnovabili e ci sono sussidi statali per l’installazione di un impianto di riscaldamento a pellet. La legna da ardere è considerata più problematica. L’Agenzia federale dell’ambiente avverte che la fuliggine e altri inquinanti vengono prodotti soprattutto in vecchie stufe a basse emissioni. Se i proprietari di stufe possono rifornirsi di legna in tempo utile, le stufe in molte zone residenziali tedesche presumibilmente verranno accese più frequentemente di prima nel prossimo inverno.