Shock in Germania, il vento solleva un castello gonfiabile: diversi bambini feriti

Stavano giocando in un castello gonfiabile, quando all’improvviso il vento lo ha sollevato per aria. Shock a Gondershausen, nel distretto di Rhein-Hunsrück in Germania, dove oggi 9 bambini sono rimasti feriti, cinque dei quali in maniera grave: i piccoli sono precipitati al suolo da un’altezza di circa cinque metri, secondo quanto reso noto dalla Polizia di Coblenza. Quattro dei cinque bambini feriti in modo grave sono stati portati negli ospedali circostanti da elicotteri di soccorso, mentre gli altri bambini sono stati trasferiti tramite veicoli di soccorso.

La Polizia ha avviato le indagini sul posto e il castello gonfiabile è stato sequestrato.