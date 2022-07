Grecia, enorme incendio distrugge il Resort extra lusso “Amanzoe”: vip in fuga, è un disastro | FOTO e VIDEO LIVE

MeteoWeb

Un devastante incendio sta bruciando da oggi pomeriggio la zona di Kranidi, ad Ermionida, nella periferia del Peloponneso in Grecia. In serata il rogo ha raggiunto il lussuoso Resort “Amanzoe”, uno dei più ambiti del Mediterraneo, dove una notte vale 4 mila euro di solo pernottamento. Immerso tra gli uliveti in una collina affacciata sul Mar Egeo, il Resort “Amanzoe” è una meta ambita da personaggi della musica, dello spettacolo e altri ricchi più o meno famosi. Ispirati ai Templi dell’antica Grecia, ville e stanze di lusso sono dotate di tutti i comfort più moderni con le tecnologie più particolari e innovative.

Non è bastato, però, a proteggere la struttura dalla furia dell’incendio che stasera l’ha letteralmente inghiottita. Gli ultimi turisti sono fuggiti tra le urla, nel panico, scattando qualche video che sta circolando sui social testimoniando la distruzione in atto. Al momento non è noto se ci sono morti o dispersi.