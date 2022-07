Gualtieri visita il termovalorizzatore di Parigi, Bertolaso: “bastava andare ad Acerra”

MeteoWeb

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si trova oggi a Parigi, nel quadro del rilancio dello storico gemellaggio esclusivo che da 66 anni lega le capitali di Italia e Francia. Al suo arrivo, Gualtieri e’ stato accolto dal sindaco, Anne Hidalgo. Il Sindaco di Roma e’ accompagnato dall’Assessore alla Cultura Miguel Gotor e dall’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.

Nel pomeriggio, Gualtieri visitera’ il termovalorizzatore del Centre de traitement Isseane (Syctom). “Stiamo realizzando un grande piano basato sull’economia circolare che comprende una pluralita’ di impianti sulla riduzione dei rifiuti e il rafforzamento della differenziata, il riciclaggio e anche la valorizzazione energetica della quota indifferenziata dei rifiuti come avviene in tutte le capitali europee, Parigi inclusa”, ha detto Gualtieri, al termine del suo incontro all’Hotel de Ville con Hidalgo. Con Hidalgo, “abbiamo parlato anche di una campagna di comunicazione congiunta per favorire la raccolta differenziata” e una “vera circolarita’ nella gestione dei rifiuti e piu’ in generale nel contrasto ai mutamenti climatici” nelle politiche cittadine. “Stiamo anche lavorando per realizzare delle innovazioni dal punto di vista della cattura delle emissioni e del riutilizzo per realizzare energia pulita“, ha aggiunto il primo cittadino.

Il commento di Bertolaso

“Non c’è bisogno di spendere tempo e soldi per andare fino a Parigi per vedere un impianto moderno fotocopia reale del “sogno” romano, basta prendere l’A1 fino ad Acerra, sono 217 chilometri ed è tutto lì, da 13 anni, 700mila tonnellate all’anno smaltite in assoluta sicurezza. Buon viaggio”. Con queste parole pubblicate su Facebook, Guido Bertolaso ha commentato la visita di Gualtieri al termovalorizzatore di Parigi.