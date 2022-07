Guerra Ucraina: gli astronauti russi sulla ISS festeggiano la conquista della regione di Lugansk

MeteoWeb

Gli astronauti russi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale oggi hanno festeggiato la conquista della regione ucraina orientale di Lugansk. L’agenzia spaziale Roscosmos ha condiviso le immagini dei cosmonauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergei Korsakov sorridenti con le bandiere appartenenti all’autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk e alla Repubblica popolare di Donetsk. Roscosmos ha inoltre descritto la conquista di Mosca come “un giorno di liberazione da festeggiare sia sulla Terra sia nello Spazio“. In una dichiarazione su Telegram, l’agenzia ha scritto: “Questo è un giorno tanto atteso che i residenti delle aree occupate della regione di Lugansk stanno aspettando da otto anni. Siamo fiduciosi che il 3 luglio 2022 finirà per sempre nella storia della repubblica“.