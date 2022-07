Guerra Ucraina, attacco missilistico all'impianto spaziale a Dnipro: vittime e feriti

Il Ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato alle sue forze di intensificare le operazioni in Ucraina, per prevenire attacchi di artiglieria e missili ucraini nelle aree controllate dalla Russia. In un post su Facebook, il sindaco di Dnipro Borys Filatov ha esortato i civili a lasciare la città. "Non c'è spazio per le donne, i bambini e gli anziani, e coloro che possono e vogliono andarsene, vadano", ha detto. "Hanno distrutto più volte l'aeroporto con i missili, colpito tutta la periferia della città, sparato al ponte proprio in centro, bombardato il deposito di petrolio e la stazione di servizio, ma i cittadini hanno continuato ostinatamente a ignorare le sirene dei raid aerei. Dopo le tragedie di Kremenchuk e Vinnytsia, speravo davvero che almeno qualcuno tornasse in sé", ha affermato.