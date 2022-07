Gli habitat dei cetacei potrebbero salire sempre più a Nord 

Nella prima simulazione i ricercatori hanno ipotizzato basse emissioni, in cui le temperature medie globali non salirebbero oltre i 2°C entro il 2100. In un altro esperimento, gli studiosi hanno valutato il comportamento degli animali in caso di emissioni elevate. Stando ai risultati del gruppo di ricerca, tutte le specie considerate perderebbero una notevole estensione dei loro habitat in entrambi gli scenari. "Ipotizziamo che il territorio dei cetacei possa espandersi in nuove aree invernali - osserva Chambault - ma il confronto tra guadagni e perdite solleva serie preoccupazioni sulla capacità di queste specie polari di far fronte alla scomparsa degli habitat".