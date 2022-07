Caldo in Groenlandia: gli iceberg perdono 6 miliardi di tonnellate d'acqua al giorno

La quantità di ghiaccio che si è sciolta in Groenlandia solo tra il 15 e il 17 luglio - 6 miliardi di tonnellate di acqua al giorno - sarebbe sufficiente per riempire 7,2 milioni di piscine olimpioniche, secondo i dati del National Snow and Ice Data Center degli Stati Uniti.

"Lo scioglimento settentrionale della scorsa settimana non è normale, considerando una media climatica compresa tra 30 e 40 anni," ha affermato Ted Scambos, ricercatore senior presso il National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado. "Lo scioglimento però è in aumento e questo evento è stato un picco".